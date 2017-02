Mehr als 60 Prozent der Menschen brauchen eine Brille

Verkehrsteilnehmer überschätzen meist ihre eigene Sehfähigkeit – das wurde bei der FielmannSehtestmobiltour 2016 deutlich.

An insgesamt 220 Aktionstagen waren zwei Servicemobile bei Veranstaltungen zum Thema „Verkehrssicherheit“ im Einsatz. Hier sind die Resultate im Detail: Von den 3.438 Personen, die keine Brille trugen, waren nur 1.318, also 38 Prozent, mit ausreichender Sehstärke im Straßenverkehr unterwegs, so das Ergebnis der ausgewerteten Tests. 62 Prozent würden hingegen eine Brille benötigen, um optimal sehen zu können – ein alarmierendes Resultat.

Julia Kerl vom Organisationsteam der Fielmann-Sehtestmobile weiß: „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Sehfähigkeit meist schleichend abnimmt. Betroffene bemerken diese Veränderung oft nicht und das kann gravierende Folgen haben.“ Etwas besser sah es bei den 3.497 Brillenträgern aus, die an den Sehtestaktionen teilgenommen haben: 45 Prozent wurde eine optimale Korrektion der Fehlsichtigkeit attestiert, während 55 Prozent neue Gläser benötigen. Alle zwei Jahre die Augen testen lassen Laut Schätzungen des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands e.V. werden rund 300.000 Verkehrsunfälle pro Jahr durch schlechtes Sehen verursacht.

Der Verband empfiehlt, alle zwei Jahre einen freiwilligen Sehtest zu machen. Für Senioren ab 65 Jahren ist ein jährlicher Sehtest ratsam. Das gilt nicht nur für Autofahrer, sondern für alle Verkehrsteilnehmer, denn vielen ist die Bedeutung guter Sehkraft für die Sicherheit im Straßenverkehr nicht bewusst. Zur Prävention im Bereich gutes Sehen im Straßenverkehr sind die Fielmann-Servicemobile auch 2017 wieder bundesweit unterwegs. Die Optiker testen kostenlos, ob Fehlsichtigkeiten vorliegen und ob die vorhandene Brille für das Sehen in der Ferne ausreicht. Aktuelle Termine der Sehtesttour gibt es unter www.fielmann.de/sehtestmobil.

Fotos: Presse Fielmann