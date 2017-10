Mein letzter Wille

Was werden die Leute über einem sagen, wenn man in der Grube liegt? Oder sie die Beerdigung begleiten? Werden sie heucheln oder ehrlich sagen, was sie denken? Am besten, man schreibt seinen Nachruf selbst. Dann kann man keine unliebsamen Überraschungen erleben. Doch ganz so einfach ist das nicht. Es stellen sich ja noch weitere Fragen: Was soll auf dem Grabstein stehen? Werde ich auch hinein passen? In das Grab und vorher in den Ofen? Was tun bei Übergewicht oder Überlänge? All diese Fragen beantwortet die neue Uraufführung von Jethro D. Gründer.

Eine schwarze Komödie zum, hoffentlich, nicht totlachen.

Termine: 20. und 21. Oktober (Premiere) und 3. und 4. November 2017 jeweils 20 Uhr.

Tickets unter: 03594 714738 oder über die www.gruender-gut.de