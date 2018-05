Große Ideenvielfalt für Haus und Garten bei der LebensArt in Großharthau

Rund 190 Aussteller aus nah und fern werden im Schlosspark erwartet. Veranstalter vermelden nur noch wenige freie Flächen.

Lübeck, 18.4.2018 Mit einem umfassenden Angebot für Garten, Wohnen und Lifestyle glänzt die LebensArt in Großharthau. Die bekannte Messe gastiert in diesem Jahr vom 15. bis 17. Juni im Großharthauer Schlosspark. Die Veranstalter, das Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH, rechnen erneut mit rund 190 Ausstellern. Ein Großteil der Anbieter aus nah und fern hat bereits fest zugesagt, wie Projektleiter Christian Schlender vermeldet: „Wer in diesem Jahr mit dabei sein möchte, sollte rasch auf uns zukommen. Die Aufplanung hat bereits begonnen, aber für regionale Unternehmen haben wir noch einige schöne Plätzchen in petto.“

Traditionell liegt einer der Schwerpunkte der LebensArt auf der Gestaltung und Ausstattung von Garten, Balkon und Terrasse. Gartenfreunde – und solche, die es werden wollen – können sich im Schlosspark zahlreiche neue Ideen holen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wie groß oder klein die – künftige – grüne Oase ist. Ob Stadtgarten, Hinterhof, Dachterrasse oder Balkon: Gärtnern ist im Trend. Kräuter und Nutzpflanzen bilden mit Stauden und Blumen eine Einheit. Moderne Pflanzgefäße, kleine Brunnen und hochwertige Möbel machen die Freiluftoase zum zweiten Wohnzimmer im Freien. Dabei ist Multifunktion Trumpf: Hochwertige Tische, die zusätzlich über eine Grillfunktion verfügen, sorgen für viel Spaß in geselliger Runde. All das und noch viel mehr bietet die LebensArt in Großharthau.

Speziell für Gartenneulinge und Freunde besonderer Pflanzen ist die LebensArt im Schlosspark von Großharthau ein lohnendes Ziel. Vierzehn Fachgärtnereien beraten vor Ort, welche besonderen Anforderungen die Pflanzen an ihre neue Umgebung stellen. Dass ein blühender Garten gar nicht aufwendig sein muss, vermittelt die Heidegärtnerei Grünberg aus Coswig. Einmal gepflanzt verlangt die Heide nicht mehr und nicht weniger als einen Rückschnitt im Frühjahr und eine zusätzliche Wasserversorgung bei großer Trockenheit. Die überwiegend winterharten Pflanzen blühen je nach Sorte vom Frühling bis in den Spätherbst. Da die Heide sich auch im Topf wohlfühlt, macht sie auch auf dem Balkon eine gute Figur. Insbesondere Berufstätige und Garteneinsteiger, die Wert auf eine pflegeleichte Bepflanzung legen, sind mit einer blühenden Heidelandschaft bestens bedient! Mit über 350 Sorten aus eigener Produktion kommen die Spezialisten der Heidegärtnerei zur LebensArt, da ist garantiert für jeden die passende Sorte oder Farbe dabei.

Und wer sein grünes Paradies noch mit dem entsprechenden Mobiliar, einem neuen Grill oder einer hochwertigen Wellness-Einrichtung ausstatten möchte, der ist bei der LebensArt ebenfalls goldrichtig. Von kleinen Dekorationen bis hin zu größeren Investitionen ist bei der LebensArt nahezu alles zu haben.

Aber auch wer keinen Freisitz hat, ist in Großharthau bestens aufgehoben. Exklusive Wohnideen für die Innenraumgestaltung, edle Kleinmöbel, textile Dekorationen und Accessoires sind ebenso vertreten wie schönes Geschirr, hochwertiges Küchenzubehör und zahlreiche Spezialitäten für den kulinarischen Genuss.

Hinzu kommt Edles für Damen und Herren: Kleine Manufakturen und Designer bieten hochwertige Mode, Hüte und modischen Schmuck an.

Damit ein Ausflug zur LebensArt zu einem Genuss für Leib und Seele wird, verführen eine Reihe von Gastronomiebetrieben zum Schlemmen unter den Schatten spendenden Bäumen des Schlossparks. Beste Unterhaltung ist dabei ebenfalls garantiert: Unterhaltsame Kleinkunst und musikalische Highlights sorgen für einen zusätzlichen Augen- und Ohrenschmaus. Auch für Kinder gibt es vieles zu erleben. Der Förderverein Holz-Kreativ-Gestalten aus Radeberg bietet eine abwechslungsreiche Kinderbetreuung mit Basteln, Malen und Schminkaktionen.

Die LebensArt ist vom 15. bis 17. Juni jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt

Komfortables Shoppen verspricht der beliebte Depot-Service: Dabei werden die gekauften Waren – von sperrigen Kleinmöbeln bis zu stacheligen Rosen – von Servicemitarbeitern bei den Ausstellern abgeholt und in ein verkehrsgünstig gelegenes Depot transportiert. Dort können die Besucher ihre neuen Schätze nach der Messe direkt in den Kofferraum laden.

Weitere Informationen zur LebensArt im Schlosspark von Großharthau können unter 0451 – 89906-0 beziehungsweise im Internet unter www.lebensart-messe.de abgerufen werden.