Neue Antriebstechnik für die Kuppeln in der Sternwarte

Um dem Förderverein der Schulsternwarte Bautzen ein paar Sorgenfalten in Bezug auf dringend anstehende Sanierungsmaßnahmen zu nehmen, hat die Firma Hentschke Bau kürzlich eine Spende in Höhe von 25.000 Euro an den Verein übergeben. Dem folgte noch eine Spende von der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH in Höhe von 5.000 Euro. „Dieses Engagement für den Verein ist hoch einzuschätzen“, freut sich Heinz Brauer, Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Sternwartenvereins.

Vorrangig sollte das Geld für die Sanierung der Antriebstechnik der beiden Kuppeln eingesetzt werden. Beide Kuppeln haben dem Förderverein seit geraumer Zeit Sorgen bereitet. Gab es doch in den vergangenen Monaten immer wieder einmal Ausfälle beim Drehen der Kuppeln. „Besonders betroffen davon war die große Kuppel“, erzähltder Vereins-Schatzmeister. Das Drehen der Kuppeln erfolgt mit einer außergewöhnlichen Mechanik. Indem die Kuppeln auf einem Rohr laufen, wird der Blick auf den –ausgewählten – Sternhimmel möglich.

In den vergangenen Tagen ist nun die neue Steuerungstechnik bereits installiert worden. Dabei wurden Frequenzumrichter an den für die Drehung der Kuppeln verantwortlichen Motoren eingebaut. Über die Umrichter wird nun ein Sanftanlauf der Anlage realisiert. „Entgegen den ersten Schätzungen werden die Reparaturkosten für beide Kuppeln mit rund 2.000 Euro deutlich geringer ausfallen als erwartet“, berichtet Herr Brauer. „Wir hoffen nun, dass die noch verbleibende Summe ausreicht, um die dringend notwendige Reparatur des Refraktors (Fernrohres) noch vornehmen lassen zu können”, so Brauer weiter.

Derzeit werden die Kosten hierfür ermittelt. Sollte der Betrag nicht ausreichen, will sich der Verein um zusätzliche Mittel bemühen. So sind für den attraktiven Fortbestand der Sternwarte erste kleine Schritte getan.

Foto: (v.l.n.r.) Volker Bartko, Geschäftsführer BBB mbH und Jörg Drews, Geschäftsführer Hentschke Bau GmbH testen die neue Kuppel-Antriebstechnik mit Helmar Brauer, Mitarbeiter der Sternwarte