Ab dem 1. Oktober 2018 ist Polizeikommissarin Michaela Böttcher die neue Berufsberaterin der Polizeidirektion Görlitz. Sie übernahm die Aufgaben von Polizeioberkommissarin Maren Steudner, welche eine Verwendung im Polizeirevier Zittau-Oberland übernommen hat.

Frau Böttcher ist 42 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie im Oberland. Vor ihrem Studium an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) war sie in verschiedenen Funktionen tätig, beispielsweise als Einsatzbeamtin in der Bereitschaftspolizei Sachsen, als Streifenbeamtin in einem Polizeirevier und als Ermittlerin im Kriminaldienst.

In Ihrer neuen Funktion ist Frau Böttcher in den Landkreisen Bautzen und Görlitz nun zentraler Ansprechpartner für alle, die sich für ein Praktikum, eine Ausbildung oder das Studium in der sächsischen Polizei interessieren. Auch für Fragen zur Wachpolizei, als Ansprechpartner für Schulen oder Arbeitsagenturen und auf Berufsmessen wird Frau Böttcher ab sofort gerne Rede und Antwort stehen.

Interessierte erreichen Frau Böttcher per Email unter berufsberatung@polizei.sachsen.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 03581 468 – 2042.