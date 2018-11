In der Nacht zum 21.April 2018 zerstörten Linksextreme die Gedanktafel in Bautzen / OT Niederkaina, welche an die Ermordung von fast 200 Menschen im April 1945 erinnerte. Dank einer Initiative Oberlausitzer Unternehmen konnte die Gedenktafel erneuert werden. Die neue Tafel ist aus Edelstahl und wurde an der selben Stelle errichtet.