Neuer Anstrich

Die Gerüste sind abgebaut und das größte Hotel der Stadt Bautzen erstrahlt mit einem neuen Anstrich. Die komplette Fassade inklusive der blau-grauen Verglasungen wurde saniert sowie eine neue Leuchtreklame angebracht. Im Jahr 1998 wurde es nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen wiedereröffnet und kam 2012 zur Marke Best Western. Das Vier-Sterne-Stadthotel richtet sich vorwiegend an Urlaubs- und Gruppenreisende. sichtbarDas Best Western verfügt über 157 Zimmer sowie über fünf Veranstaltungsräume für bis zu 220 Personen.