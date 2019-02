Neuer Chefarzt für die Chirurgische Klinik des St. Carolus

Dr. med. Ulrich Matthias Karutz übernimmt ab 01. April 2019 die Leitung der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie am Malteser Krankenhaus St. Carolus in Görlitz. Der 62-Jährige ist Facharzt für Chirurgie, Gefäß- und Viszeralchirurgie und als Proktologe spezialisiert auf Erkrankungen des Enddarms und die Beckenbodenchirurgie.

Dr. Karutz hat sein Medizinstudium an der Humboldt Universität in Berlin absolviert und kam 1984 für die Facharztausbildung zum Chirurgen ins Städtische Klinikum nach Görlitz. Nach seinem Facharztabschluss im Wendejahr 1989 wurde Dr. Karutz Oberarzt mit Schwerpunkt in der Viszeralchirurgie. Im Fokus seiner Arbeit stand die operative Behandlung von Mastdarm- und Dickdarmtumoren und der anderen Bauchorgane. Es folgten die Ausbildung und Prüfung zum Viszeralchirurgen, danach die Subspezialisierung zum Gefäßchirurgen – die Spezialisierung als Proktologe folgte 2015. Im Oktober 2001 wurde Dr. Ulrich Matthias Karutz Chefarzt der Chirurgischen Klinik am damaligen Kreiskrankenhauses Löbau in Ebersbach, und ab 2014 in Sebnitz. Seit April 2018 arbeitet Dr. Karutz als Oberarzt in der Chirurgischen Klinik im Malteser Krankenhaus in Görlitz. Er ist mit einer Görlitzerin verheiratet, Vater von vier erwachsenen Töchtern und lebt seit 36 Jahren in Görlitz.

„Mit Dr. Karutz haben wir einen erfahrenen Chefarzt und Spezialisten gewinnen können, der lokal vernetzt ist und mit großer Expertise den Übergang in der chirurgischen Klinik gestalten kann. Das Krankenhaus wird weiterhin in moderne Technologie zum Wohle seiner Patienten investieren“, sagt Hans-Ulrich Schmidt, Generalbevollmächtigter des Krankenhauses.

„Mein großes Interesse und der Schwerpunkt meiner Arbeit liegen in der Viszeralchirurgie“, sagt der neue Chefarzt. Die zunehmende operative Spezialisierung in Organzentren sieht er als große Chance für das St. Carolus Krankenhaus. „In den vergangenen Jahren wurde mit hervorragender Qualität und guten Leistungsdaten ein Portfolio an darmchirurgischen Eingriffen, wie laparoskopischer Chirurgie von Mastdarm und Dickdarm, in unserem Haus etabliert“, erklärt Dr. Karutz. Der geplante Aufbau eines Darmkrebskompetenzzentrums wird auch durch die guten Behandlungs- und Diagnostikqualitäten des St. Carolus Krankenhaus sowohl in-house als auch in Zusammenarbeit mit den externen Kooperationspartnern unterstützt. Dr. Karutz arbeitet seit Jahren im Vorstand des Tumorzentrums Ostsachsen e.V. und ist Stellvertreter der Vorstandsvorsitzenden Dipl.-Med. Katharina Schilf. Unter anderem dadurch ist die Chirurgische Klinik des St. Carolus Krankenhaus gut vernetzt mit verschiedenen Leistungserbringern in diesem Bereich. „Ich schätze die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, wie z.B. Hausärzten und Endoskopikern und sehe es als wichtige Aufgabe unsere Kooperationsbeziehungen die schon existieren, zu pflegen, aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.

Die wichtigste Aufgabe der chirurgischen Klinik sieht er momentan in der Gewinnung von qualifiziertem ärztlichen Personal und Fachkräften im mittleren medizinischen Bereich, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten des St. Carolus weiterhin zu gewährleisten. Der zukünftige Chefarzt schätzt die familiäre Atmosphäre kleinerer Krankenhäuser und was sie im Besonderen für ihre Patienten leisten können. „Wir erleben, dass eine große Zahl der Patienten den Geist, der in diesem Hause herrscht. und den patientenfreundlichen Umgang angenehm positiv auffassen“, sagt Karutz.