Neujahrskonzert mit dem Sorbischen National-Ensemble

Bereits zum dritten Mal begrüßen Sie die Musiker und Tänzer des Sorbischen National-Ensembles mit ihrem stimmungsvollen Neujahrskonzert in Cunewalde. Das abwechslungsreiche Programm unternimmt Ausflüge in die Welt der Operette. Und dreht sich mit der Strauss-Familie im Dreivierteltakt. Kommen Sie gemeinsam mit dem Ballett des Sorbischen National-Ensembles in Schwung für das neue Jahr. Wie gewohnt führt die Moderatorin Kristina Nerád mit amüsanten wie charmanten Anekdoten durch das Programm.

Choreografie: Mia Facchinelli, Juraj Šiška

Besetzung: Orchester, Ballett, Solisten und Moderation

Programmdauer: ca. 90 Minuten zzgl. Pause

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Information Cunewalde (Tel. 035877 80888) und bei allen RESERVIX-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de).