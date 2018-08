Neuverpflichtung von Denny Krahl

Budissa Bautzen kann den nächsten Neuzugang vermelden. Denny Krahl kehrt nach zwei Jahren in der Fremde nach Bautzen auf die Müllerwiese zurück.

Denny Krahl ist ein waschechter Budisse, der sich seine Sporen im Nachwuchs der FSV hart erarbeitet hat. Nicht umsonst hat er auch stetig den Weg nach oben nehmen können. Nach Einsätzen in der U19 kamen schnell Einsätze in der damals noch spielenden U23 der Budissen. Zur Saison 2013/2014 folgte die logische Berufung in die 1. Mannschaft der FSV. Hier schaffte er auch mit seinen Teamkollegen den Aufstieg aus der NOFV – Oberliga Süd in die Regionalliga Nordost im Jahre 2014.

Denny absolvierte viele Spiele erfolgreich in der Regionalliga im Trikot der Budissen, bis er nach Abschluss der Saison 2015/2016 für ein Jahr nach Neugersdorf wechselte. Das darauffolgende Jahr verpflichtete er sich für den Ligakonkurrenten ZFC Meuselwitz. Nun kehrt der im Zweikampf starke Linksfuß nach Bautzen zurück und möchte mit seinen Qualitäten auf der linken Bahn den Budissen helfen, die Klasse zu halten. Denny: „Ich freue mich sehr, wieder in Bautzen zu sein. In den letzten zwei Jahren habe ich viel Erfahrungen sammeln können, wovon ich die guten in Bautzen einbringen möchte. Die Mannschaft hat mich sehr herzlich aufgenommen.“

Foto: Torsten Zettl