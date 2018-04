Bautzen ist zur Osterzeit ein Muss. Die Stadt lockt mit ihren Bräuchen und Traditionen zehntausende Besucher in die Region. Am Samstag waren viele Gäste beim österlichen Frühligsmarkt am Osterbrunnen.

Ein bunt gefüllter Veranstaltungskalender sorgt in der Osterzeit für viel Abwechslung in der Stadt. Alle Hinweise zur Osterreiter-Prozession, Ostereierschieben oder Osterwasserholen finden Sie hier im Veranstaltungskalender.

Fotos: Margit Hackbarth