Online Casino: so ist ein seriöser Anbieter zu erkennen

Wer in einem Online Casinos spielt, der möchte auch gewiss sein, dass sein Geld in sicheren Händen ist. Außerdem sollte das Spiel fair sein, damit der Spaß auch wirklich unbeschwert genossen werden kann. Eines der wichtigsten Kriterien, an dem die Seriosität eines Internet-Casinos zu erkennen ist, ist die Glücksspiellizenz. Denn sie bestätigt nicht nur, dass das Unternehmen überhaupt online Glücksspiele anbieten darf, sondern auch, dass regelmäßig Kontrollen stattfinden.

Staatliche Regulierung verhindert Betrug

Alle seriös agierenden Online Casinos mit den bekannten Spielen sind im Besitz eine anerkannte Glücksspiellizenz und dadurch staatlich reguliert. Heutzutage sind unseriöse Casino-Anbieter eher die Seltenheit. Doch nicht nur in der Seriosität unterscheiden sich die Anbieter, sondern auch in der Qualität. Wirken sie auf den ersten Blick noch alle gleich, so kommen schnell die großen Unterschiede zutage, wenn die Casinos genauer betrachtet werden.

Ein legales und kontrolliertes Casino wird von den Regulierungsbehörden regelmäßig überwacht. Kommt es einmal zu Ungereimtheiten, so wird die Lizenz sofort entzogen. Besitzt das Casino jedoch eine Lizenz, dann steht fest, dass der Spieler hier nicht nur sicher spielen kann, sondern auch fair. Denn der Zufallsgenerator, der verantwortlich dafür ist, ob der Spieler das Spiel gewinnt, wird ebenso kontrolliert wie auch die Auszahlungen. Außerdem bewahrt ein seriöses Casino die Gelder der Kunden von seinen eigenen Geschäftskonten getrennt auf.

Kundenservice bei seriösen Casinos

Bei seriösen und legalen Casinos können sich Kunden darauf verlassen, zu den Hauptgeschäftszeiten einen Mitarbeiter zu erreichen. Besonders gute Casinos bieten sogar einen rund-um-die-Uhr-Service an sieben Tage die Woche an. Auch die Kontaktmöglichkeiten sind wichtig – einen E-Mail-Kontakt besitzen fast alle, anders sieht es aus mit einer kostenlosen Telefonhotline oder einem Live Chat.

Ein weiteres wichtiges Indiz für einen sicheren Anbieter ist die Privacy Policy. Sie gibt an, wie mit den vertraulichen Daten der Kunden umgegangen wird. Diese sollten verschlüsselt sein und vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt. Seriöse Online Casinos bieten nicht nur einen Willkommensbonus für neue Kunden an, sondern dieser ist in der Regel auch an besonders kundenfreundliche Bedingungen geknüpft. Außerdem gibt es einen Gutschein, mit dem neue Kunden das Angebot risikolos testen können, so wie zum Beispiel hier. Diese Erklärungen machen deutlich, dass die Vorteile bei einem seriösen Casino ganz eindeutig überwiegen.

Bild 1: © istock.com/mbbirdy

Bild 2: © istock.com/sanjeri