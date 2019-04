Osterprozession- Verkehrsbeschränkungen in Bautzen

Auch in diesem Jahr wird am Ostersonntag, dem 21. April 2019, das traditionelle Osterreiten von Bautzen in die Nachbargemeinde Radibor und zurück stattfinden. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufes sind umfangreiche Verkehrsbeschränkungen im ruhenden und fließenden Verkehr entlang der Prozessionsstrecke erforderlich.

Die Reitergruppe aus Baschütz wird über die Muskauer Straße, Am Stadtwall, Dr.-M.-Grollmuß-Straße zum Sammelpunkt Wendischer Graben reiten (Start Baschütz ca. 09.10 Uhr, Ankunft Bautzen/ Wendischer Graben ca. 10.15 Uhr).

Am Kirchplatz, am Wendischen Graben und auf der Steinstraße wird es kurzzeitige Sperrungen geben, um das Umreiten der Liebfrauenkirche zu ermöglichen. Weiterhin wird der gesamte Altstadtbereich zur Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer und Besucher in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger wird in diesem Zeitraum ausschließlich über die Innere Lauenstraße gewährleistet. Die Ausfahrt aus dem Altstadtbereich ist über die Innere Lauenstraße, Kesselstraße bzw. Schülerstraße und Hintere Reichenstraße möglich.

Für Besucher der Veranstaltung stehen die Parkplätze Am Schützenplatz und Schliebenstraße zur Verfügung. Beide Parkplätze sind ausgewiesen.