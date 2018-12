Vom 17. bis 20. Januar 2019 finden sie alle einmal mehr ihr Zuhause auf der Leipziger Messe. Präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen wird die nunmehr 22. PARTNER PFERD erneut zum Podium und Treffpunkt der internationalen Spitzen-Pferdesportwelt. Besucher können sich auf die weltweit besten Springreiter, Voltigierer und Gespannfahrer freuen sowie auf zahlreiche Neuerungen gespannt sein – und diese beginnen bereits direkt am Eingang.

In ihrer 22. Ausführung erweitert die PARTNER PFERD erneut ihre Range und öffnet den Besuchern dafür buchstäblich ganz neue Tore. „Erstmals wird unsere architektonisch beeindruckende Glashalle Teil der Veranstaltung und gibt der stets wachsenden Expo-Fläche mehr Raum und einen besonders ansprechenden Rahmen“, verrät Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Die Glashalle ist deshalb der Haupteingang der PARTNER PFERD 2019. „Dadurch steigt die Veranstaltungsfläche von bisher 41.000 Quadratmetern auf nunmehr 60.000 Quadratmeter in 2019.“

Rund 260 Aussteller aus dem In- und Ausland bieten in der Expo alles, was das Herz von Reiter und Pferd begehrt, zum Kauf an. Besucher können sich auf einen Mix aus beliebten Alt- sowie attraktiven Neuausstellern freuen. „Besonders spannend wird der Expo-Bereich in der neu eingebundenen Glashalle“, verrät Projektdirektorin Peggy Schönbeck. „Die schon jetzt nachgefragten Ausstellungsflächen unter den 25.000 Quadratmetern Glas sind vorrangig Unternehmen der Investitionsgüterbranche vorbehalten.“ Produkte wie beispielsweise Stall- und Führanlagen, Kutschen, landwirtschaftliche Geräte sowie Pferdetransporter werden hier vor der imposanten Kulisse der Glashalle präsentiert.

Unter den insgesamt 19.000 Quadratmetern mehr Fläche findet sich eine besondere Messe-Premiere. Auf der Empore der Glashalle eröffnet 2019 erstmals das Forum PFERD mit wissenswerten Vorträgen und interessanten Informationen sowie Tipps zu allen Bereichen rund ums Pferd. Das Forum wird fortan jedes Jahr zwei Themenschwerpunkte haben, 2019 stehen „Huf“ und „Bewegungsapparat“ im Fokus.

Ebenfalls neu gesattelt wird die Kinder-Erlebniswelt erstmals in der Glashalle. Unter dem Motto „Cowboys und Indianer“ warten zahlreiche Attraktionen und Mitmach-Aktionen in einer liebevoll gestalteten Prärie-Landschaft mit Kutsche, Pferd und Westernfiguren auf die Nachwuchsreiter. Vom Ponyreiten über das Schürfen eines Goldschatzes bis hin zu lustigen Cowboyspielen – hier werden die Träume der jüngsten Pferdefans wahr.

Durch sein vielfältiges Programm mit erstklassigen Showeinlagen und Informationen ist der Aktionsring in der Messehalle 3 jedes Jahr ein Publikumsmagnet. Bei insgesamt rund 130 Vorführungen im 600 Quadratmeter großen Aktionsring stellen Experten Themen rund ums Pferd und den Reitsport vor. Zu Gast 2019 im Aktionsring sind u.a. zahlreiche stattliche Exemplare der letzten Schweizer Pferderasse, der Freiberger Pferde. Zudem verpflichtet sich der Aktionsring wieder der Gesundheit von Pferd und Reiter. So bietet Yvonne Neubert-Heberle als zertifizierte Pferderückenvermesserin eine herstellerunabhängige Messung und Beratung an. Der St. Martin Caritas Hilfeverbund wiederum widmet sich der therapeutischen Arbeit mit dem Pferd. Gezeigt werden die Einsatzmöglichkeiten der Reittherapie sowie mögliche Trainingsansätze zum Einsatz als Reittherapiepferd.

