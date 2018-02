Personalentscheidung für Zittau 2025

Eine erste Personalentscheidung soll die Vorbereitungen für eine Bewerbung der Stadt Zittau um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ befördern.

Jenny Böttcher wird ab sofort die Arbeit für das große Ziel aufnehmen. „Es freut mich, dass wir mit Jenny Böttcher eine nicht nur fachlich geeignete, sondern in der Stadt und der Region nicht unbekannte und sehr für ihre Heimat engagierte Mitstreiterin gewinnen konnten,“ erklärt Oberbürgermeister Thomas Zenker. Jenny Böttcher ist als Frontfrau der überregional bekannten Band „JENIX“ schon heute eine Botschafterin für Zittau und die Oberlausitz. „Das wird ihr die Arbeit zweifellos erleichtern“, so Zenker weiter.

Die neue Mitarbeiterin wird nun an der Koordination der bis zu einer Bewerbung notwendigen Vorbereitungen mitwirken, Öffentlichkeitsarbeit für die Bewerbung leisten und Aktivitäten zur Bürgerbeteiligung für das Projekt anschieben. Jenny Böttcher hat ihren Arbeitsplatz im Stadtmarketing-Büro im Rathaus und ist erreichbar per E-Mail unter kulturhauptstadt@zittau.de bzw. telefonisch: 03583-752164.

Foto: Vanessa Thiel