Polizei in der Oberlausitz stockt auf

In den Landkreisen Bautzen und Görlitz leisten seit Sonntag 36 neue Kommissarinnen und Kommissare ihren Dienst in der Polizeidirektion Görlitz. Die Absolventen des 21. und 22. Bachelor-Studienganges „Polizeiwissenschaften“ an der Hochschule der sächsischen Polizei (FH) wurden am Freitag feierlich im Beisein des Staatsministers des Innern, Markus Ulbig, in der Löbauer Messehalle ernannt. Polizeipräsident Torsten Schultze begrüßte die in die Oberlausitz Zuversetzten am Montagvormittag in der Polizeidirektion in Görlitz:

„Mir ist wichtig, dass motivierte und gut ausgebildete Polizisten für Sicherheit und Ordnung sorgen. Am besten ist es, wenn unsere Mitarbeiter hier in der Region verwurzelt sind.“

Die Unterstützung durch die neuen Kommissarinnen und Kommissare wurde freudig erwartet. 26 von ihnen waren bereits zuvor in der Laufbahngruppe 1.2 tätig, dem damaligen mittleren Dienst. Sie hatten sich in einer Bestenauslese für das Studium qualifiziert und die Chance zur Karriereentwicklung genutzt. Zudem wurden zehn Beamte der Polizeidirektion zuversetzt, die zumeist aus anderen Berufen kommend nach Abschluss des Studiums nun ihre ersten eigenen Schritte in der sächsischen Polizei gehen werden.