Rückkehrertag am 27. Dezember

Zurück in die Heimat? Nicht mehr pendeln?

Mit den Slogans „Kann ich dir meine Jobsammlung zeigen?“ oder „Weihnachten schenken wir uns nur einen neuen Job“ laden die Wirtschaftsförderer der Städte Zittau und Ebersbach-Neugersdorf zum ersten Rückkehrertag ein. Dieser findet am Mittwoch, dem 27.12. von 10- 14 Uhr im Foyer des Gerhart Hauptmann-Theaters Zittau statt und bietet in ungezwungener, weihnachtlicher Atmosphäre Gelegenheit zu Gesprächen. Neben über 20 Unternehmen aus allen Branchen, stehen Ansprechpartner der Städte parat und informieren zu Leben und Freizeit. Für alle, die es sich vorstellen können, der eigene Chef zu sein, beraten die Industrie- und Handels- und die Handwerkskammer zu Chancen und Möglichkeiten durch Unternehmensnachfolge. Beim Team von jobs-oberlausitz.de können sich die Besucher einen Überblick über das Stellenangebot in der Region verschaffen.

„Die Unternehmen in unserer Region bieten gute Jobs und Karrierechancen. Ist man erst eine Weile nicht mehr in der Heimat, weiß man darum häufig nicht.“ erklärt Gloria Heymann die Motivation zur Veranstaltung. Stefan Halang, ihr Kollege aus Ebersbach-Neugersdorf ergänzt „In der Weihnachtszeit sind viele zu Hause bei Ihren Familien. Die Chance wollen wir nutzen.“ Obwohl ehemalige Oberlausitzer besonders im Fokus stehen, freuen sich die Organisatoren natürlich auch über den Besuch von Einheimischen.

Die folgenden Unternehmen haben sich angemeldet:

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.