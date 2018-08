Sachsen werben in Süddeutschland um Rückkehrer

Um auch in der Zukunft fachlich versiertes Personal vorhalten zu können, ist das Roßweiner Unternehmen Gemeinhardt Gerüstbau Service aktiv geworden und produzierte einen Werbefilm, der gebürtige Sachsen animieren soll, zurück in den Freistaat und insbesondere in den Landkreis Mittelsachsen zu kommen. Und vielleicht fühlt sich ja auch der eine oder andere Süddeutsche animiert, (s)ein neues Kapitel in Sachsen aufzuschlagen.

Gezeigt wird der Spot zuerst in den Kinos der Städte Bayerns und Baden-Württembergs, in denen sich besonders viele Sachsen niedergelassen haben. Nicht umsonst hat man sich als Premieren-Location den UFA-Palast Stuttgart ausgewählt. „Auch bei uns gab es die Zeit, wo akuter Job-Mangel herrschte und daher Arbeits- und damit auch Wohnplätze im Süden unserer Republik favorisiert wurden. Mittlerweile gibt es aber gerade bei den Jüngeren den Wunsch, nach der Familiengründung ein eigenes Heim zu besitzen. Bei den aktuellen Bodenpreisen in Stuttgart und Umgebung wird die Finanzierung aber etwa für einen Gerüstbauer so gut wie unmöglich. In Mittelsachsen, wo wir unseren Firmensitz haben, sieht das erheblich besser aus. Daher freuen wir uns über viele Rückkehrer – für die Region und natürlich auch für unser Unternehmen“, so Dirk Eckart, Geschäftsführer der Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH.

Mit-Geschäftsführer Walter Stuber, selbst geboren im Landkreis Heilbronn und als Gerüstbauer in München großgeworden, ergänzt: „Auch für einen Schwaben kann bei Häuslebauplanung der Weg nach Sachsen führen. Alleine in unserer Kleinstadt mit 5.000 Einwohnern gibt es vier Kindertagesstätten und in etwa 70 km liegen die Großstädte Dresden, Chemnitz und Leipzig – ideal für junge Familien. Und bei Quadratmeterpreisen für unbebaute Grundstücke unter 30 Euro werden die Herzen der zukünftigen Bauherren höherschlagen.“