Saison-Hallali mit der Deutsche Autocross Meisterschaft und ILP in der Matschenberg Offroad Arena

Am 29. und 30. September 2018 ruft der MC Oberlausitzer Bergland zum Finallauf der Deutschen Autocross Meisterschaft DACM auf. Beim ILP -Interessengemeinschaft Lausitzpokal geht es um den vorletzten Lauf, da der Lauf in Ortrand wegen Waldbrandgefahr abgesagt werden musste.

In beiden Serien werden spannende Kämpfe erwartet. Unter den über 130 Fahrern nicht nur aus Deutschland werden wieder viele Piloten des MC Bergland an den Start gehen. Einige davon in recht aussichtsreichen Positionen. Besonders gut haben sich bisher Toni Hoyer und Jasmin Meile in Szene gesetzt. Sie liegen nach fünf Rennen auf Platz 5 bzw. 10 bei den Spezialcrossern. Ein Ausrufezeichen setzte Armin Pfalz, als er den letzten Lauf in Dauban souverän für sich entschied. Auch Marco Gührig fuhr dort mit seinem erstmals eingesetzten Cross Buggy gut in die Punkte. Finn Lucas Kaiser vertritt den MC Bergland in der Juniorenwertung. Torsten Riedel, Robert Wiedemuth, Hagen Stübner, Robert Scholze, Torsten Zimmermann und möglicherweise auch Alexander Langer werden ebenfalls erwartet. Bis es soweit ist müssen aber noch zwei Läufe in der DM absolviert werden.

Die EM-Teilnehmer Grit Hennersdorf und Henrik Bundesmann haben bis dahin auch noch 2 Läufe in Frankreich und Italien zu bestreiten und werden, wenn alles gutgeht, das Bergland Team komplettieren.

Beim ILP sind es Martin und Richard Wagner, die den Cunewalder MC vertreten.

Auf Grund des erwarteten starken Teilnehmerfeldes geht es am Sonnabend bereits 7.45 Uhr mit dem freien Training der ILP los. Das freie Training der DACM startet 10.00 Uhr. Es folgen die Qualifingˋs und zwei Wertungsläufe im ILP, bzw. ein Wertungslauf in der DACM. Der Sonntag beginnt 8.00 Uhr mit dem 3. ILP-Wertungslauf. 10.00 Uhr folgt der 2. DACM-Wertungslauf. Die traditionelle Fahrervorstellung ist für 11.30 Uhr geplant. Den sportlichen Höhepunkt des Tages bilden die Finalläufe, ILP um 14.30 und DACM 16.00 Uhr. 17.30 bzw. 18.30 Uhr beschließen die Siegerehrungen dann die 2018-er Rennsaison der Matschenberg OFF ROAD ARENA.

Zuschauer können sich wieder gut versorgt fühlen, dabei ist nicht nur das leibliche Wohl gemeint. Moderieren wird die Veranstaltung Andreas Flashar, bekannt von der EM und der Onlineberichterstattung bei Mediasport.cz. Eine Videowand zeigt das Renngeschehen rund um die Strecke.

Die Preise für die Wochenendkarte einschließlich des Zutritts zum Fahrerlagen liegen bei 16 Euro, ermäßigt 13. Tageskarten für Sonnabend kosten 10, erm. 8 Euro. Am Sonntag sind 14, bzw. 11 Euro zu entrichten. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Das Parken auf den gut ausgeschilderten Parkflächen kostet 2 Euro am Tag.

Werner Lindner