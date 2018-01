Schiller-Gymnasium lädt zur „Nacht der offenen Tür“

Leb’ um zu lernen, lern’ um zu leben, unter diesem Leitgedanken präsentiert sich das Schiller-Gymnasium Bautzen am Freitag, dem 19. Januar 2018. In der Zeit von 17.00 – 20.00 Uhr sollen alle die Gelegenheit haben, unsere vielseitigen Bildungs- und Freizeitangebote kennen zu lernen. Ab 17.00 Uhr geben alle Fachbereiche in beiden Gebäuden in vielfältiger Form (Schauexperimente, Wissenstoto, Auftritt des künstlerischen Profils …) einen Einblick in ihre Arbeit. Für kulinarische Genüsse sorgen kleine Leckereien. Um 17.15 Uhr findet in der Aula Haus A die offizielle Eröffnung durch den Schulleiter, Herrn Kämpe, statt. Bis 20.00 Uhr besteht für alle Besucher die Möglichkeit, Fachräume der Schule zu besichtigen, die Einmaligkeit unseres Schulzoos zu genießen, an der Suche nach dem Schiller-Schatz teilzunehmen oder mit ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer unseres Gymnasiums ins Gespräch zu kommen.

Lehrerinnen und Lehrer stehen während der gesamten Zeit im Erdgeschoss im Haus B zur Verfügung, um Fragen zum schulischen Leben und zur Organisation der zukünftigen 5. Klassen am Schiller-Gymnasium zu beantworten. Unter anderem geben unsere Mitstreiter auch hier einen kleinen Einblick in unser seit mehreren Jahren bewährtes Ganztagsangebot (z. B. Fechten, Floorball, Filzen, Schach, Musical …). Weiterhin laden die 2. Fremdsprachen (Russisch, Französisch, Latein) zu einem kurzen Probeunterricht ein. Um 19.45 Uhr wird der Gewinner der Schatzsuche in der Aula ermittelt.

Schüler, Eltern und Bekannte sind herzlich zu diesem schulischen Höhepunkt eingeladen.