Schloss Wackerbarth mit ausgesuchten Wintergetränken auf dem Wenzelsmarkt

Glühwein, Grog, Feuerzangenbowle und Punsch haben in der Vorweihnachtszeit Hochkonjunktur. Vom 30. November bis zum 23. Dezember weht auch in Bautzen wieder ein feinwürziger Duft durch die Stadt. Allen Genießern bieten die Winzer von Schloss Wackerbarth an ihrem Stand ausgesuchte Wintergetränke an: Für „Wackerbarths Weiß & Heiß“ haben sie das älteste bekannte Glühweinrezept Deutschlands aus dem Jahr 1834 behutsam an den heutigen Geschmack angepasst. Feinsten alkoholfreien Genuss verspricht der „Glühwürmchen“-Punsch von Europas erstem Erlebnisweingut. Eine genussvolle Premiere erleben alle Besucher des Wenzelsmarktes in diesem Jahr mit „Feuer & Wein“ – die erste Feuerzangenbowle von Schloss Wackerbarth.

Das älteste bekannte Glühweinrezept Deutschlands

Mit „Wackerbarths Weiß & Heiß“ führen die Winzer von Schloss Wackerbarth eine mehr als 180-jährige Glühweintradition fort. Am Anfang dieser Tradition steht das historische Glühweinrezept von August Raugraf von Wackerbarth – einem Nachfahren des Erbauers von Schloss Wackerbarth. Im Dezember 1834 suchte der Kunst- und Genussliebhaber auf dem Radebeuler Weingut nach einem Getränk, welches die Kälte vergessen macht und es warm ums Herz werden lässt. Er fügte Safran, Anis und Granatapfel in weißen Wein und hatte eine geistreiche Idee: Er erwärmte die Flüssigkeit und der Glühwein war erfunden!

Lange verschollen und über die Jahre wieder vergessen, entdeckte Dr. Nils Brübach, Referatsleiter im Sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden, das historische Rezept Ende 2013 im Nachlass des Raugrafen. Heute ist „Wackerbarths Weiß & Heiß“ – auch über die Grenzen Sachsens hinaus – ein Botschafter für die Weihnachts- und Genusstradition im sächsischen Elbtal.

„Feuer & Wein“ feiert Premiere

„Feuer & Wein“ – die erste Feuerzangenbowle von Schloss Wackerbarth – ist eine Hommage an die sächsischen Winzer: Mit einer einzigartigen Leidenschaft und Begeisterung, mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz schützen sie Jahr um Jahr in eisigen Nächten mit hunderten kleinen Weinbergsfeuern die feinen Knospen der sächsischen Reben vor dem Erfrieren. Das neue Wintergetränk aus ausgesuchten sächsischen Rotweintrauben ist in der 0,75 l Flasche am Stand von Schloss Wackerbarth für einen Preis von 10 Euro erhältlich.

