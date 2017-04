Sohlander Frauen schaffen Aufstieg

Mit einem 20 : 15- Sieg am letzten Wochenende über die 2. Mannschaft vom VfB 1999 Bischofswerda sicherten sich die Frauen des HV Schwarz-Weiß Sohland den Kreismeistertitel in der laufenden Saison und damit gleichzeitig auch den Aufstieg in die Ostsachsenliga zur Saison 2017/18.

Zur Halbzeitpause noch mit 6 : 7 zurückliegend, wurde man in der 2. Halbzeit treffsicherer und nutzte die sich bietenden Torchancen nun besser aus. Am Ende freuten sich die Mannschaft und das Trainerteam sowie die zahlreichen mitgereisten Anhänger der Mannschaft über den verdienten Sieg.

Nach dem Abstieg im der Saison 2011/12 ist der erreichte Wiederaufstieg nach 5 Jahren ein schöner Erfolg für das junge Team unter Regie des Trainergespanns Dominik Droll und Steve Beier.

Klaus Böhme