StadtfÃ¼hrung durch Bischofswerdas „GrÃ¼nen GÃ¼rtelâ€œ

Am Sonnabend, den 23. September 2017, 10 Uhr, laden die Bischofswerdaer Stadtführer wieder zu einer öffentlichen Stadtführung ein – Thema dieses Mal: „Ein Grüner Gürtel um den Altstadtkern“. Eine Führung durch die um 1900 entstandenen Parkanlagen rings um die historische Altstadt offenbart deren wechselseitige Geschichte. Die Parks stehen heute unter Denkmalschutz. Die Teilnahme an der öffentlichen, rund 60-minütigen Führung kostet drei Euro pro Person. Treffpunkt ist am Mediaturm auf dem Altmarkt. Karten dafür sind im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses, Altmarkt 1, erhältlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Aufruf an alle Teilneh