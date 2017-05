Statt Blumen und Pralinen

Am kommenden Sonntag, den 14.05.2017, ist wieder Muttertag. Passend dazu bietet die offizielle Görlitz-Information der Stadt Einwohnern und Touristen ein besonderes MuttertagsSpecial. An den Stadtführungen durch die historische Altstadt von Görlitz um 10:30 Uhr und 14:00 Uhr nehmen Mütter in Begleitung ihrer Kinder am Muttertag kostenfrei teil. Treffpunkt ist die Görlitz-Information am Obermarkt 32. Wir hoffen, dass viele Besucher die Möglichkeit nutzen, ihrer Mutter in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Erlebnis ein besonderes Geschenk zu machen.