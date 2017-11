Stefan Kiefer wird in Wilthen beerdigt

Stefan Kiefer, der in der Nacht auf 27. Oktober in Sepang, Malaysia, völlig unerwartet verstarb, wird am Mittwoch, den 15. November beigesetzt. Seine letzte Ruhestätte findet Stefan Kiefer im sächsischem Wilthen. Der Leichnam von Stefan Kiefer, Mitbesitzer und Teammanager des deutschen Motorradrennstalls Kiefer Racing, ist am vergangenen Freitagmorgen in Deutschland eingetroffen. Seine Familie und die engsten Angehörigen haben am Sonntag Abschied von ihm genommen. Die Trauerzeremonie und Beerdigung erfolgt am 15. November um 11:00 Uhr in seiner Wahlheimat Wilthen im Freistaat Sachsen. Stefan Kiefer hinterlässt einen siebenjährigen Sohn und seine Lebensgefährtin.

Die genaue Todesursache ist weiterhin noch ungeklärt. Auf einen Obduktionsbericht aus Malaysia wird gewartet, sowie in den nächsten Tagen in Dresden eine weitere Obduktion erfolgen wird.

Stefan Kiefer wurde am 17. November 1965 in Bad Kreuznach geboren. Bereits in frühester Jugend konnte er sich für den Motorradrennsport begeistern. Zwischen 1989 und 1994 fuhr er selbst Motorradrennen. 1996 gründete er zusammen mit seinem Bruder Jochen Kiefer sein Kiefer Racing Team. Das Brüderpaar Stefan und Jochen Kiefer hatten bis 2011 in Idar-Oberstein ein Motorrad-Geschäft betrieben, wobei auch in diesem Fall Stefan immer die kaufmännischen Angelegenheiten regelte und Jochen für die technischen Belange zuständig war. Ab 2011 war Stefan Kiefer hauptamtlicher Teamchef des eigenen Rennteams und konnte im gleichen Jahr mit Stefan Bradl den Fahrerweltmeistertitel in der Moto2-Klasse gewinnen. Ein zweiter Fahrertitel folgte 2015 mit dem Engländer Danny Kent in der Moto3-Kategorie. Doch Stefan Kiefer lag auch die Nachwuchsförderung sehr am Herzen. Mit der Einführung des ADAC Northern Europe Cup Moto3 im Jahr 2016 gab es für Kiefer Racing das richtige Betätigungsfeld, jungen

Rennfahrern in ihrer Karriere nach oben zu helfen. Fortan wurde diese Nachwuchsserie mit Dirk Geiger zweimal in Folge gewonnen.

Stefan Kiefer war Zeit seines Lebens immer einer der Guten. Er war keine schillernde Figur der Königsklasse MotoGP, sondern war mit seinem Team immer in den kleinen WM-Klassen tätig. Und eben auch für den Nachwuchs. Stefan Kiefer war ein leidenschaftlicher Racer und gleichzeitig ein Gentleman, der sich in der Boxengasse wohler fühlte als bei Verhandlungen. Er war selbst aktiver Rennfahrer und gründete nach Beendigung seiner Karriere zusammen mit seinem Bruder Jochen den Rennstall. Seit 2003 ist Kiefer Racing fester Bestandteil der Motorrad Weltmeisterschaft.