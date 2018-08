Straußkonzert am 26.08.2018 im Schlosspark Sornssig

Ganz herzlich möchten wir Sie in diesem Jahr zur Strauß – und Operettengala mit dem Orchester des Sorbischen Nationalensembles Bautzen unter Leitung des Gastdirigenten Friedemann Schulz – Zwickau – am Sonntag, 26.08.2018 um 15.00 Uhr in den Schlosspark Sornssig bei Hochkirch einladen.

Solisten sind in diesem Jahr:

der Tenor Frank Ernst – Baden Baden/Berlin sowie Sopran Susann Bartke – Sornssig.

Dabei können Sie im Flair des Schlossparkes Sornssig die schönsten Melodien vom Wiener Walzer bis hin zu traditionellen Märschen erleben.

Parkplätze sind vorhanden, für gastronomische Betreuung wird gesorgt, es bleibt der Wunsch nach schönstem Wetter. Auf Ihren Besuch freuen sich der Schlossförderverein Sornssig e.V. sowie Susann & Michael Bartke – Rückfragen bitte unter 035939 81136