Theater Bautzen sucht talentierte Mädchen

Bautzener Theater sucht talentierte Mädchen. Für die Inszenierung „Der Fall der Götter“ nach dem Film „Die Verdammten“ von Luchino Visconti sucht das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen für drei Kinderrollen begabte Mädchen im Alter von 6-10 Jahren. Voraussetzungen sind Lust auf Theaterspiel und eine sehr gute deutsche Aussprache, da die Rollen den Vortrag eines Gedichts auf der Bühne verlangen. Das Theater lädt am Mittwoch, den 21. März 2018, 17.00 Uhr interessierte Eltern mit ihren Töchtern zu einem Casting auf die Probebühne ein (Bühneneingang Seminarstraße). Bitte ein kleines Gedicht oder Kinderlied vorbereiten. Regie führt der Bautzener Oberspielleiter Stefan Wolfram, die Premiere findet am 27. April 2018 im großen Haus des Bautzener Theaters statt. Am 5. Mai gastiert die Inszenierung zu den Sächsischen Theatertagen in Dresden.