Torsten Gütschow bleibt Cheftrainer bei Budissa

Der nunmehr seit einem Jahr in Bautzen als Cheftrainer tätige Torsten Gütschow verlängerte seinen Kontrakt um eine weitere Spielzeit und bleibt den Budissen somit bis Ende der Saison 2018/2019 treu. Mit dem Trainerteam Torsten Gütschow und Stefan Fröhlich zog wieder eine Konstanz in das Spiel des Regionalligisten, was sich auch positiv auf das Klima in der Mannschaft auswirkte. In Zusammenarbeit zwischen dem Sportlichen Leiter Martin Kolan und Cheftrainer Torsten Gütschow konnte das Team kontinuierlich verstärkt werden, was sich in der Spielweise und den Ergebnissen ausdrückt. Für Torsten Gütschow und sein Team geht es nun weiter in harten englischen Wochen um jeden Punkt.

Foto von links: Vizepräsident Holger Schmidt, Torsten Gütschow, Präsident Ingo Frings

Foto: Torsten Zettl