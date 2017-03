Über 40 Aussteller bei der 2. Oberlausitzer Hochzeitsmesse

Guten Tag Frau Kahl, am 2. April findet die 2. Oberlausitzer Hochzeitsmesse „Wedding Style“ statt. Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitungen?

Wir liegen gut im Zeitplan. Die Ausstellerliste ist fertig, Dekorationsmaterial ist bestellt, die Werbemaßnahmen laufen, die Models und die Kleider für die Modenschau stehen fest. Derzeit arbeiten wir an dem Programm- und dem Standplan. In der kommenden Woche steht ein Floristentreffen bezüglich Gestaltungsabsprachen an. Es sind schon ziemlich viele Aufgaben, die so eine Messeorganisation mit sich bringt.

Organisieren Sie die Messe alleine?

Zum Großteil schon. Familie und Freunde bieten mir jedoch regelmäßig Hilfe an und unterstützen mich, wenn mal Bedarf da ist. 🙂

Mit wievielen Ausstellern planen Sie?

Über 40 Aussteller rund um das Thema Hochzeit haben sich angekündigt.

Heiraten ist mit sehr vielen romatischen Augenblicken verbunden. Daher auch der Veranstaltungsort im schönen Walterdorf unterhalb der Lausche?

Ich habe nach einem Veranstaltungsraum gesucht, der Flair hat aber auch eine bestimmte Größe aufweist. Die erste Messe fand in einer kleineren Location statt, die förmlich aus allen Nähten geplatzt ist. Im Naturparkhaus Zittauer Gebirge mit der integrierten Kaffeerösterei wird in diesem Jahr alles ein bisschen großzügiger sein. Eine moderne Messe mit romantischem Flair. 🙂

Welche Höhepunkte haben Sie noch für die Veranstaltung geplant?

Zum ersten Mal wird es eine große Brautkleidbörse zur Messe geben. Bis dato haben sich schon rund 40 ehemalige Bräute angemeldet, um ihr Kleid im Rahmen der Hochzeitsmesse zukünftigen Bräuten kostengünstig anzubieten. Des Weiteren wird es wieder eine interessante Braut- und Festmodenschau, eine große Verlosung, musikalische und künstlerische Einlagen, das Brautstraußwerfen, sowie weitere Specials geben. Überdies wird eigens zur Messe eine Führung zur jüngsten und letzten heute noch existierenden Tamitius-Orgel in der gegenüberliegenden Kirche stattfinden. Für das leibliche Wohl sorgen gemütliche und liebevoll gestaltete Cafè-Bereiche der Kaffeerösterei. Im kleinen Kinderspielareal sind die Kleinsten bestens aufgehoben, wenn die Familien in Ruhe schlendern und sich inspirieren lassen möchten. Mir ist es wichtig, dass es ein schöner Tag – nicht nur für das zukünftige Brautpaar – sondern für die ganze Familie wird.

Nicht so romatisch, aber trotzdem wichtig. Gibts genügend Parkplätze bzw. werden diese ausgeschildert sein?

Zur Veranstaltung werden ausreichend ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. Ebenso wird es Hinweisschilder vor dem Areal geben.

Wir wünschen viel Erfolg.

Weitere Infos unter www.ihr-koerperstylist.de

Wir verlosen dazu 2 x 2 Freikarten.

Verlosung Stichwort: Oberlausitzer Hochzeitsmesse

Einsendeschluß ist der 22. 03. 2017. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.