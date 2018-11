Vermisste Frau tot aufgefunden

Die Polizei suchte seit Montagvormittag eine 58-jährige Frau aus Göda. Sie war am Morgen mit dem Rad losgefahren und nicht nach Hause gekommen. Mehrere Streifen des Polizeireviers Bautzen und der Bundespolizei suchten die Vermisste bis spät in die Nacht. Auch ein Suchhund kam zum Einsatz. Aus der Luft unterstützte ein Hubschrauber der Bundespolizei mit seiner Wärmebildkamera. Alle Maßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Am Dienstagmorgen fand ein Zeuge eine leblose Frau in Zscharnitz. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Dame feststellen. Es handelte sich um die gesuchte 58-Jährige. Die Kriminalpolizei wird nun untersuchen, woran die Frau verstorben war.