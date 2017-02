Volvo 90er Familie wächst

Für den neuen Volvo S90 und den Kombi V90 steht ab sofort der Dieselmotor D3 mit einer neuen Einstiegsmotorisierung zur Verfügung. Der Vierzylinder-Turbodiesel mit zwei Liter Hubraum und 110 kW (150 PS) leitet im Volvo S90 seine Kraft an die Vorderräder weiter, während er im Volvo V90 wahlweise auch mit Allradantrieb verfügbar ist. Ebenfalls neu im Programm ist die sportliche R-Design Ausstattung, die bei Limousine und Kombi mit allen Motorisierungen kombinierbar ist.

Mit dem Basisdiesel D3 erfolgt der Einstieg in die Baureihe Volvo S90 bei 41.500 Euro für die Ausstattung Momentum, die R-Design Variante kostet in Verbindung mit dem D3 Dieselmotor 47.300 Euro. Der Volvo V90 ist in der Einstiegsmotorisierung und der Einstiegsausstattung Kinetic ab 42.950 Euro erhältlich, der D3 AWD startet bei 47.700 Euro. Die Preise für den Volvo V90 D3 R-Design beginnen bei 50.650 Euro. Beim D3 mit Frontantrieb erfolgt die Kraftübertragung in beiden Karosserievarianten serienmäßig über ein Sechsgang-Schaltgetriebe, optional ist ein Geartronic Automatikgetriebe mit sechs Schaltstufen verfügbar. Der Volvo V90 D3 AWD ist serienmäßig mit einer Geartronic Achtgang-Automatik ausgerüstet.

Quelle: Volvo Car Germany Presse