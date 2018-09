Vortrag über Cannabis bei der AWO Suchtberatung

Am 02. Oktober lädt die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle der AWO Bautzen wieder herzlich zu einem „Präventionsstammtisch“ ein. In diesem Monat wollen wir uns mit Ihnen gern zum Thema Cannabis: Einstiegsdroge – Alltagsdroge – Medikament? austauschen. Im Vortrag werden Fakten und Mythen dieser von vielen Jugendlichen konsumierten Droge beleuchtet, und natürlich sind wir wieder bereit Ihre Fragen zu diesem Thema zu beantworten.

Der Vortrag beginnt 17:00 Uhr und findet in den Räumlichkeiten der Suchtberatung auf der Löbauer Straße 48 statt. Für unsere Aufwendungen bitten wir um einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5€ p. P. und Veranstaltung. Jeder, der Interesse an diesem Thema hat ist herzlich eingeladen! Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen, welche ab sofort telefonisch oder per Mail möglich sind:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bautzen e.V.

Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtgefährdete und –Kranke

Löbauer Straße 4802625 Bautzen

Telefon: 03591/3261-140

Mail: suchtberatung@awo-bautzen.de