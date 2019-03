Vortrag über Taufbriefe

Unter dem Titel „Taufbriefe – Dokumente der Zuneigung – Zeitzeugen der gesellschaftlichen und kulturgeschichtlichen Entwicklung in Kleinformat“ gewährt Falk Lorenz in einem Vortrag im Archivverbund Bautzen einen Einblick in seine umfangreiche private Taufbriefsammlung. Er wird dabei die Entwicklung dieser kleinformatigen Kunstwerke vorstellen und auf Besonderheiten der Oberlausitzer Taufbriefe und die hierzulande üblichen Taufbräuche eingehen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Der Vortrag findet am Dienstag, dem 2. April 2019, 19.00 Uhr, im Veranstaltungsraum, Schloßstraße 12, in Bautzen statt. Der Eintritt ist frei.

Stadtverwaltung Bautzen