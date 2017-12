Weihnachten im Theater

Zwischen Frühstück und Gänsebraten, nach dem Stollen und vor dem abendlichen Glühwein – hat das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen jede Menge Theater-Angebote für Kleine und Große.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, jeweils 16 Uhr ist im Burgtheater das musikalische Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ mit (Live)Musik von Engelbert Humperdinck (ab 4 Jahre) zu erleben. Am 26. Dezember, 19.30 Uhr erwartet im großen Haus die turbulente französische Komödie „Ein Mann sieht rosa“ die Zuschauer. „Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ nach dem Roman von Mark Haddon wird am 27. Dezember, 19.30 Uhr im großen Haus gezeigt. Das musikalische Märchen von Sergej Prokofjew „Peter und der Wolf“ steht am gleichen Tag 10 und 16 Uhr im Burgtheater auf dem Puppentheater-Programm.

Am 28. Dezember, 16 Uhr wird ein norwegisches Märchen „Peer und die Trollprinzessin“ die jungen und junggebliebenen Gäste begeistern und am Abend 19.30 Uhr ist im großen Haus „Birkenbiegen“ des Cottbuser Autors Oliver Bukowski zu erleben.

Die Komödie „Ganze Kerle“ wird am 29. Dezember, 19.30 Uhr im großen Haus gespielt.

Quelle: Deutsch-Sorbisches Volkstheater