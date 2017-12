Weihnachtskonzert in Schirgiswalde

Mit einem Gottesdienst der besonderen Art wurden die zahlreichen Besucher des Konzertes der Musikschule Fröhlich unter Leitung von Katrin Samuel am dritten Adventssamstag in der Zwillingsturmkirche Schirgiswalde auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Mit einem wunderbaren Konzertprogramm zeigten die „Musikschüler“, dass es noch Jugendliche gibt, deren flinke Finger nicht nur für das Handy taugen, sondern auch mit ihren Akkordeons Tonwunder vollbringen können, die altehrwürdigen Kirchenorgeln in nichts nachstehen. „Still senkt sich die Nacht hernieder“ – das Motto des Erlebniskonzertes – Laut dagegen das Konzert der Harmonists Akkordeon Jugend, die mit ihren Weisen uns die Weihnachtsbotschaft vermittelte: „HARMONIE und FRIEDEN für alle MENSCHEN auf ERDEN“.

Walter Senft