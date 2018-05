Weiterer Punkt für den Klassenerhalt

Budissa Bautzen und Viktoria Berlin trennen sich im Abstiegskampf 1:1.

Beiden Teams war in der Anfangsphase anzumerken um was es in dem Spiel geht. Man stand tief in den eigenen Abwehrreihen und wollte dem Gegner keine Möglichkeit bieten durch eigene Fehler zu Torchancen zu kommen. Deshalb dauerte es auch fast 30 Minuten bis das erste Mal ein Raunen durch die Müllerwiese ging. Paul Milde hatte auf Seiten der Budissen knapp das Tor verfehlt. Kurze Zeit später dann doch Torjubel auf der Müllerwiese. Nach einer Ecke schraubt sich Johann Weiß im Strafraum am höchsten und köpft den Ball zum 1:0 unter die Latte. Budissa jetzt im Aufwind und mit weiteren Möglichkeiten durch Paul Milde und Tony Schmidt um die Führung weiter auszubauen, der Ball wollte aber nicht im Netz landen. Die Gäste machten es da kurz vor dem Halbzeitpfiff besser als Brendel nach einem Freistoß eine Schaltpause der Budissa-Mannschaft nutzen kann um zum 1:1 einzuköpfen.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte merkte man den Budissen die Verunsicherung nach dem Ausgleichstreffer an, denn plötzlich machten die Berliner mehr für’s Spiel und tauchten immer wieder gefährlich im Strafraum der Budissen auf. In der 72. Minute lag dann auch der Ball im Netz der Budissen, aber Yilmaz stand beim Abschluss im Abseits. Das vermeintliche Tor aber wie ein Weckruf für Budissa, die in der Schlussviertelstunde alles daran setzten den wichtigen Siegtreffer zu erzielen. Die größten Möglichkeiten dabei besaß Franz Pfanne, aber erst konnte ein Berliner Abwehrspieler seinen Kopfball zur Ecke klären und dann parierte der Berliner Schlussmann seinen Schuss aus 25 Metern zur Ecke. So blieb es am Ende beim Unentschieden zwischen beiden Teams, und Budissa hat es weiterhin in der Hand den sicheren Klassenerhalt aus eigener Kraft zu erreichen.

Fotos: Torsten Zettl

Torfolge: 1:0 (36.) Weiß

1:1 (45.+1) Brendel

Zuschauer: 495