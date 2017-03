Der neuen Volvo XC60

Volvos Dauerläufer startet in die nächste Runde: Zu Preisen ab 48.050 Euro ist der neue Volvo XC60 ab Sommer 2017 in Deutschland erhältlich. Gekleidet in skandinavisch geprägtes Design, üverzeugt die zweite Modellgeneration mit viel Platz und Variabilität, fortschrittlicher Technik und einem hohen Komfort- und Sicherheitsniveau. Drei Ausstattungslinien und fünf Motorisierungen mit einem Leistungsspektrum von 140 kW (190 PS) bis 300 kW (407 PS), die stets mit Allradantrieb und der Geartronic Achtgang-Automatik kombiniert sind, stehen zum Marktstart zur Verfügung.

Einstiegsmodell ist der Volvo XC60 D4 AWD mit einem 140 kW (190 PS) starken Vierzylinder-Dieselmotor; ein weiterer Diesel mit 173 kW (235 PS) arbeitet im Volvo XC60 D5 AWD. Daneben sind zwei aufgeladene Benzin-Direkteinspritzer erhältlich: der T5 AWD mit 187 kW (254 PS) und der T6 AWD mit 235 kW (320 PS). Highlight der Antriebspalette ist der ebenso leistungsstarke wie hocheffiziente Plug-in Hybrid T8 Twin Engine AWD, bei dem die Systemleistung durch die Kombination aus Benzinmotor an der Vorderachse und Elektromotor an der Hinterachse auf 300 kW (407 PS) klettert.

Der Nachfolger des Erfolgsmodells tritt in große Fußstapfen: Dem Volvo XC60 ist das seltene Kunststück gelungen, seine globalen Verkaufszahlen über acht Jahre hinweg kontinuierlich zu steigern und damit immer wieder aufs Neue einen Absatzrekord aufzustellen – zuletzt mit 161.092 Einheiten im Jahr 2016.

Fotos: Presse Volvo Deutschland