Wie alt ist das Bautzener Theater?

Schon gewußt? Das Theater in Bautzen ist mittlerweile 221 Jahre alt.

In der ehemals zur Stadtbefestigung gehörenden Schützenbastei am Lauengraben wurde 1796 das Bautzener Theater eingeweiht. Zuvor hatten Aufführungen meist im alten Gewandhaus stattgefunden. Während und nach der Schlacht bei Bautzen 1813 diente das Theater als Lazarett. Nachdem es 1865 in den Besitz der Stadt überging, wurde es 1868/71 tiefgreifend umgebaut. 1905 erhielt es den 1840 von Ernst Rietschel geschaffenen Rietschelgiebel. 1963 kam es zum Zusammenschluss mit dem seit 1948 bestehenden Sorbischen Volkstheater. 1968 wurde das Theater im Zuge des geplanten Ausbaus der Stadt Bautzen zu einer modernen sozialistischen Stadt abgerissen und 1975 ein Theaterneubau in den Schilleranlagen errichtet. 2003 wurde auf der Ortenburg das Burgtheater/Dźiwadło na hrodźe als zweiter Theaterbau eingeweiht, in dem unter anderem Puppentheater aufgeführt wird.

Quelle: wikipedia