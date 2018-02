Wie weiter mit der „Krone“ in Bautzen

Das Bautzener Traditionshaus „Krone“ steht zum Verkauf. Der Eigentümer, die Berliner Investorengruppe Onnasch, hat seinen Verkaufspreis öffentlich gemacht. Ein Interessent scheint die Stadt Bautzen zu sein. Allerdings nicht zu den Verkaufskonditionen. Für die Stadtverwaltung liegt die Obergrenze bei den 430.000 Euro. Dazu hat sich jetzt die Stadt in einer Pressemitteilung geäußert.

Unabhängig von den Preisvorstellungen der Stadt, scheint es doch wichtig zu wissen, was die Stadtverwaltung mit diesem zentral gelegenen Objekt vor hat? Aufgrund der Grundstücksgröße bieten sich viele Möglichkeiten, die dem Stadtzentrum einen neuen Charakter geben kann. Eine der vielen Fragen ist, ob nicht vielleicht auch ein privater Investor der Grundstück sinnvoll beleben kann? Wir schlagen vor, auf dem Grundstück eine Fachhochschule zu errichten, um Bautzen neben der BA zum Hochschulstandort auszubauen. Dies würde die Stadt mit jungen Menschen beleben und dies wäre ein Beitrag gegen die Abwanderung von gut ausgebildeten Abiturienten. Wenn sich schon keine Großunternehmen in der Region ansiedeln, so ist die Investition in Bildung auf jeden fall zukunftsweisender und allemal besser als eine Seniorenresidenz. Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie uns ihre Meinung auf Facebook.