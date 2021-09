Am 17. und 18. September steht eine große Feier im Oberland an. In Rodewitz (Schirgiswalde-Kirschau) werden 120 Jahre Feuerwehr- und Dorffest Rodewitz gefeiert.

Die Eröffnung der Festlichkeiten beginnen am 17.9. um 18 Uhr mit DJ Steve Sußig. Einer der vielen Höhepunkte ist das Busziehen „Steinochsen gegen Transportkühe“ oder Firma „PETASCH“ gegen Firma „LEHMANN“