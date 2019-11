Bautzner beim Sport1 Doppelpass

Für Hanspeter Benad ging kürzlich ein Traum in Erfüllung. Er durfte mit seinem Sohn Sandro nach München zur Live-Sendung „Sport1 Doppelpass“ reisen. Als Herausgeber der Fußballzeitung „Einblicke & Ausblicke“ hat er schon einige Prominente interviewt, so auch den ehemaligen Nationalspieler Thomas Helmer und jetzigen Moderator der Sendung Sport 1 Doppelpass. Er lud Hanspeter Benad in seine Sendung als Zuschauer ein. Für den Bautzner ein unvergessenes Erlebnis. Herr Benad nutzte dabei gleich die Möglichkeit für ein neues Interview mit dem ehemaligen Bayern-Profi, was die Leser in seiner neuen Ausgabe „Einblicke & Ausblicke“ in wenigen Wochen lesen können.