Busse fahren nach Schulfahrplan

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat festgelegt, dass die Weihnachtsferien im Freistaat Sachsen bereits am 19.12.2020 beginnen.

Der Landkreis Bautzen hat in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und den Verkehrsverbünden festgelegt, dass am 21. und 22. Dezember 2020 noch der Fahrplan wie an Schultagen gefahren wird.

Der Landkreis Bautzen möchte damit das umfassendere Verkehrsangebot an diesen beiden Tagen vor Weihnachten aufrechterhalten, um Bürgern die Nutzung des ÖPNV auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder ggf. zu Betreuungseinrichtungen zu ermöglichen.

Der Ferienfahrplan tritt wie ursprünglich geplant erst am 23.12.2020 in Kraft. Ab 04.01.2021 setzt wieder der Fahrplan wie an Schultagen ein.

Über die Fahrpläne informieren Sie sich gern auch an den Haltestellen vor Ort so-wie unter

www.vvo-online.de oder www.zvon.de.