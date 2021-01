Im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung hat der Freistaat Sachsen die Winterferien verkürzt und deren Zeitraum verändert.

Die Winterferien beginnen am 1. Februar und enden am 5. Februar. Im Gegenzug werden die Osterferien verlängert. Sie beginnen bereits am 29. März und enden wie geplant am 9. April.

Der Busverkehr im Landkreis Bautzen wird an diese Änderungen angepasst.

* bis zum 31.01.2021 Schulfahrplan

* vom 01.02.2021 bis 07.02.2021 Ferienfahrplan

* ab 08.02.2021 Schulfahrplan

* vom 29.03.2021 bis 11.04.2021 Ferienfahrplan

* ab 12.04.2021 Schulfahrplan

Bitte beachten Sie die abweichenden Fahrtenangebote zwischen Schul- und Ferienfahrplan.

Informationen über das Fahrplanangebot in den Ferien gibt es auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen, der Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) sowie an den Haltestellen.