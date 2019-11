Digitale Tools und Apps, die jeder Fußballfan braucht

Fußballfans müssen einfach immer auf dem Laufenden sein, weshalb Tools und Apps hierzu extrem nützlich sein können. Wer will schon in der Bundesliga-Saison wichtige Spiele verpassen oder den Überblick verlieren? Sicherlich niemand, aber wenn man schon auf Hilfsmittel zurückgreift, dann sollten diese auch wirklich alles bieten, was für waschechte Fans wichtig ist. Dazu zählen jede Menge Insider-Informationen, Spielberichte, Nachrichten in Echtzeit, sowie auch die Konditionen der Spieler. Diese Fakten sind u.a. auch für Sportwetten von großer Wichtigkeit, da sie die Ergebnisse beeinflussen. Einsteiger im Wetten sollten sich allerdings erst einmal die besten Fußball-Analyse Seiten ansehen, um die Statistiken zum Vorteil ausnützen zu können. Dadurch hat man für die Wetten gleich alle wichtigen Fakten und Zahlen zur Hand, die für Prognosen und Wett-Tipps unerlässlich sind.

Live-Streaming ist mittlerweile ebenfalls für die meisten Fans zu einem Must-Have geworden. Die meisten Apps und Fußballtools unterscheiden sich in Hinsicht auf die Preise, bei den angebotenen Sportarten, sowie auch mit exklusiven Content. Damit sollte man auch von unterwegs aus per Smartphone immer auf Ballhöhe bleiben und vor allem auch keine Tore mehr verpassen.





Das sind die besten Fußball-Anwendungen für das Smartphone

DAZN

Bei DAZN handelt es sich um einen Streamingdienst, der nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten bietet. Der Dienst mit Live-Übertragungen, Wiederholungen und exklusiven Dokumentationen kann vor dem Abonnement erst einmal kostenlos getestet werden. Fußballfans können sich mit DAZN auf die Bundesliga, UEFA Europa League und auch auf die Live-Übertragungen der Champions League freuen. Desweiteren gibt es auch noch jede Menge sportliche Highlights auf Abruf und natürlich auch im Livestream.



Onefootball

Die Onefootball App ist ebenfalls ein Muss für Fußballfans. Die Gratis-App beinhaltet Infos zu allen Mannschaften, Statistiken, Transfergerüchte und auch den nützlichen Live-Ticker. Ein weiterer Vorteil ist, dass man seine eigene Prognose für ein Spiel dann auch mit Freunden teilen kann. Onefootball ist nicht nur für die Bundesliga-Spiele, sondern auch für die bedeutendsten internationalen Ligen geeignet. Im Prinzip bietet sie eigentlich alles, was Fußball Herzen begehren.

3. Kicker Bundesliga App

Mit der praktischen Kicker Bundesliga App ist man als Fußballfan auch über Hintergrundberichte und die aktuellsten Transfermeldungen informiert. Das Lieblingsteam, nicht nur aus der Bundesliga, sondern auch aus ausländischen Ligen, lässt sich jederzeit und von überall aus mitverfolgen. Durch den Live-Ticker bleibt man immer auf dem neuesten Stand.

4. Eurosport Player

Mit dem Eurosport Player kommen nicht nur die Fußballfans voll auf ihre Kosten mit spannenden Live-Übertragungen. Man kann sich seine Lieblingssportarten natürlich selbst aussuchen und die wichtigsten Veranstaltungen live oder auch auf Abruf anschauen. Kostenpflichtige Schlüsselfunktionen ermöglichen nicht nur Zugang zum Eurosport 1 Live-Stream, sondern auch zu exklusiven Inhalten.

5. Sky Go App

Mit der Sky Go App lassen sich die Lieblingsspiele jederzeit live und vor allem auch als Wiederholung auf Abruf auf dem Smartphone streamen. Wer kein Sky Kunde ist, kann von aktuellen Sportnachrichten profitieren und auch auf Filmtrailer zugreifen. Außer Fußball stehen noch andere Sportarten wie Formel 1, Tennis, Golf oder Eishockey zur Verfügung. Mit der Sky Go App können die Sendungen auch von unterwegs aus auf dem Receiver aufgenommen werden.

6. Sport1 App

Die App von Sport1 überzeugt durch den Live-Ticker für alle Spiele, sowie natürlich auch durch das Fußball Radio Stream. Praktisch ist allerdings auch, dass Berichte und Ergebnisse mit den befreundeten Fans in Sozialen Medien geteilt werden können. Auch die neuesten Gerüchte am Transfermarkt sind ein weiteres Highlight der kostenlosen Sport1 App, die über Werbung finanziert wird.

7. Sport Bild App

Die Sport Bild App bietet nicht nur relevante Informationen aus dem gleichnamigen Sportmagazin an, sondern auch aus Fußball Bild, dem Transfermarkt, sowie aus der BAMS. Auch Fußballfans von der Oberliga und der Champions League kommen mit dem verfügbaren Bildmaterial und den unzähligen Infos sicherlich voll auf Ihre Kosten. Ganz davon abgesehen ist die App auch ideal für Fans von anderen Sportarten wie z.B. Formel 1, die NBA oder Tennis.

8. Transfermarkt

Mit der Transfermarkt App kann man sich auf dem Fußballmarkt nicht nur um alle Transfers informieren, sondern auch über die Marktwerte, Wettbewerbe und Statistiken. Interessant sind dabei auch die teuersten Transfers, da außer der Bundesliga auch die Premier League erfasst wird. Im Forum können die Transfergerüchte dann mit anderen Fans diskutiert werden, was ein weiterer Vorteil von dieser nützlichen Fußball App ist.

9. Fussball.de App

Die Anwendung vom DFB zählt mit zu den beliebtesten Fußball Apps, da sie unzählige Informationen anbietet und noch dazu sehr kurze Ladezeiten hat. Besonders interessant sind die Mannschafts-Seiten, die Spielerprofile, sowie auch die Spielaufstellung noch vor dem Anpfiff. Mit dem aktivierten Push-Alarm werden die Fans über die Tore ihrer Lieblingsvereine sofort informiert. Die Inhalte der Fussball.de App können auf den Sozialen Netzwerken geteilt werden.

10. 11Freunde News

Diese unterhaltsame App vom gleichnamigen Fußballmagazin ist ideal, um das gesammelte Wissen mit einem aufregenden Quiz zu testen. Für die Fans gibt es täglich neuen und vor allem auch wirklich spannenden Lesestoff über die Bundesliga, die Nationalmannschaft und auch die Champions League. Mit dem Liveticker ist man von Anfang an immer auf Ballhöhe mit dabei. Aber auch die zahlreichen Transfer- und Trainer-Infos tragen dazu bei, dass die Fans mit dieser App immer auf dem aktuellsten Wissensstand sind.

Es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Anwendungen, für die sich leidenschaftliche Fußballfans begeistern können. Bei der Auswahl sollte allerdings immer das Preis-Leistungs-Verhältnis beachtet werden, sowie auch die vorhandenen Ligen und andere Sportarten, deren Informationen ebenfalls von großem Interesse sein können. Dies ist z.B. bei den Olympischen Spielen 2020 der Fall. Wichtig ist, dass die digitalen Tools und Apps auch wirklich zuverlässige Informationen wie Statistiken und Analysemöglichkeiten anbieten, um möglichst präzise Prognosen treffen zu können.

Fazit:

Mit richtig guten Fußball Apps braucht man keine wertvolle Zeit mehr verschwenden und kann die Lieblingsspiele ganz bequem auch ortsungebunden verfolgen. Sie sorgen für definitiven Mehrwert und tragen dazu bei, dass die Bindung zwischen Fans und den Mannschaften (oder Vereinen) gestärkt wird. Sie sind ein Muss für jeden Fußballfan,da sie extrem viele übersichtliche Informationen anbieten, die sich individuell für die Lieblingsvereine anpassen lassen.

Bildquelle: Pixabay