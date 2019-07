Freier Eintritt im Tierpark Görlitz ist voller Erfolg

Im vergangenen Jahr erkundeten von 181 im Landkreis ansässigen Vorschul-Kitas 105 kostenfrei den Görlitzer Tierpark. Zoopädagogin Isa Plath freut das sehr: „Wenn man bedenkt, welche große Ausdehnung der Landkreis hat und welche logistischen Herausforderungen daraus für die Kitas resultieren, sind 58% ein tolles Ergebnis!“

Indessen geht die Aktion, die 2018 als Dankeschön gedacht war für die langjährige Unterstützung durch die Tierparkbesucher, die Stadt Görlitz und den Landkreis, in die zweite Runde. Sie umfasst alle Kindertagesstätten, welche Kinder im Vorschulalter betreuen und ist damit nicht auf den Landkreis begrenzt. „In Zeiten zunehmender Naturentfremdung ist es uns besonders wichtig, die Jüngsten unserer Gesellschaft für unsere Tierwelt und den Artenschutz zu begeistern“, so Tierparkdirektor Dr. Sven Hammer. „Fast 15.000 Kinder leben im Landkreis. Die sind unsere Zukunft, da können und wollen wir eine Menge bewegen.“

Das Potential ist damit noch lange nicht ausgeschöpft. Auch 21 polnische Kitas kamen zu Besuch und unterstrichen so einmal mehr, dass Görlitz eine echte Europastadt ist. Insgesamt nutzten 4.396 Kinder den kostenfreien Eintritt im vergangenen Jahr. Die weiteste Anreise nahm eine Kita aus Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) mit 78 km einfacher Strecke auf sich.

Für die Herausforderung der Entfernung hat Isa Plath mittlerweile konkrete Pläne. KuBiMobil, eine Initiative des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien, bezuschusst bereits Fahrtkosten für Bildungsausflüge in den Tierpark. Ein entsprechendes Bildungsangebot für Vorschulkinder entwickelt die Zoopädagogin gerade. Dieses soll den Betreuern ermöglichen, ihre Schützlinge selbst auf kindgerechte Weise an die Zootiere und ihre Lebensweise heranzuführen. Weitere Sonderaktionen sind in der Entstehung. „Zu viel können wir noch nicht verraten, aber wir planen da gerade ein ganz tolles Gesamtkonzept!“, so Isa Plath.

(Foto: www.zoo-goerlitz.de, K. Halla)