Fünf schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 97, nahe Bernsdorf, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrerin eines VW Lupo war hier in Richtung Hoyerswerda unterwegs. Der Fahrer eines VW Passat (m/39) fuhr in gleicher Richtung hinter dem Lupo. Er beabsichtigte das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Vermutlich auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse touchierte der Passat beim Wiedereinordnen den Lupo. In der Folge verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über die Autos. Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Grundstückszaun, der Lupo kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Fahrer des Passats und die beiden Insassen (w/11 und 14) sowie die Fahrerin des Lupos und deren 69-Beifahrerin, alles deutsche Staatsbürger, schwer verletzt. Eine zufällig hinzukommende Streife des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den Verletzten Erste Hilfe.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma reinigte die Straße. Die Bundesstraße musste für zirka vier Stunden gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Unfallaufnahme und Bearbeitung übernommen.