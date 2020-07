Gäste kommen langsam zurück

Gäste aus dem In- und Ausland kommen langsam nach Bautzen zurück. Was sich an diesen sonnigen Juli-Tagen zwischen Reichenturm und Ortenburg auf den ersten Blick erkennen lässt, zeichnete sich bereits im Mai ab. Das belegen die jüngsten Beherbergungszahlen, die das Statistische Landesamt nun vorgelegt hat.

Demnach erholt sich die Tourismusbranche langsam von den Folgen des Corona-Shutdowns. Lag die Anzahl der Übernachtungen in Bautzen im April 2020 noch bei 11 % des Vorjahres, erreichten sie im Mai 2020 schon 42 % der Werte vom Mai 2019. Obwohl vor zwei Monaten noch strengere Corona-Beschränkungen galten und keine Reisegruppen in die Oberlausitz kamen, wurden im Mai in Bautzen 7.445 Übernachtungen verbucht. Das stimmt optimistisch für die Sommermonate, in denen die Spreestadt besonders beliebt bei Touristen ist.

Der positive Trend zeichnet sich für den gesamten Freistaat Sachsen ab. Während im April 2020 nur 15 % der Übernachtungen des Vorjahreszeitraums verbucht wurden, kletterten die Mai-Werte sachsenweit auf 32 % im Vergleich zu 2019.

Um Bautzen und das Umland weiter als touristisches Ziel zu etablieren, macht die Stadt derzeit mit einer Online-Kampagne auf sich aufmerksam. Unter dem Motto „Lass dich inspirieren! Dein Sommer in Bautzen“ werden in Sachsen und Brandenburg die wichtigsten touristischen Zielgruppen angesprochen: Kultur- und Städtereisende, Familien und Aktivurlauber. Redaktionelle Beiträge und ansprechende Anzeigen machen ihnen Lust auf spannende Sommertage an der Spree. Auf den Social Media-Plattformen Instagram und Facebook wird die Aufmerksamkeit der User geweckt – detaillierte Informationen zum Reiseziel Bautzen finden sie in einem für die Kampagne gestalteten Bereich auf der städtischen Website.