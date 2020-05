Händleraktion „Bautzen Hand in Hand“

Vom 29. bis zum 31. Mai 2020 feiert die Stadt den Bautzener Frühling. Dieses Jahr völlig anders als gewohnt – und doch in vertrauter Weise.

Über den Youtube-Kanal des Steinhaus e.V. wird an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm live übertragen.

Am Freitag, dem 29. Mai, und Sonnabend, dem 30. Mai 2020, werden zudem unzählige bunte Luftballons vor den Bautzener Geschäften und Gaststätten angebracht. Damit zeigen Händler, Gastronomen und Unternehmen den Gästen und Besuchern: Wir sind da und in Bautzen ist auch jetzt was los!