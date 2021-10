Immer mehr Touristen kommen in die Stadt

Der positive Trend in den Beherbergungszahlen der Stadt Bautzen setzt sich weiter fort. Im Juli 2021 erreichten wir ein Vor-Corona-Niveau. Im August 2021 sind die Zahlen weiter gestiegen. Insgesamt kamen 9.038 Touristen in der Stadt an (einschließlich Camping). Daraus ergaben sich 29.605 Übernachtungen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist nochmals gestiegen und liegt nun bei 3,3 Tagen. Mehr als 70 Prozent der Gäste übernachten in Hotels und Hotel Garnis der Stadt.

Zum Vergleich: im August 2020 gab es in der Spreestadt 8.311 Ankünfte (einschließlich Camping), 24.599 Übernachtungen und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 3,0 Tagen.