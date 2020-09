Kein Herbstfest am 4. Oktober

Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie muss eine weitere Veranstaltung in Bautzen abgesagt werden. Das Herbstfest, das am 4. Oktober in die Innenstadt locken sollte, kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Normalerweise öffnen am ersten Sonntag des Oktobers auch die Bautzener Geschäfte. „Da wegen der Absage des Herbstfestes die Grundlage für den verkaufsoffenen Sonntag entfällt, müssen auch die Läden geschlossen bleiben“, erklärt Bautzens Wirtschaftsförderer, Alexander Scharfenberg. „Das ist bedauerlich, da viele Händlerinnen und Händler mit dem Herbstfest traditionell das Weihnachtsgeschäft einleiten. Wir hoffen aber, dass sich trotzdem auf den Zuspruch ihrer Kundinnen und Kunden verlassen können – gerade in diesem schwierigen Jahr.“ Quelle: Stadtverwaltung Bautzen